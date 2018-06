Europa deze week: minder immigranten en meer onenigheid

De crisissfeer luidde een periode in van onenigheid, van overleg en van nieuwe plannen. Een korte schets van het decor en de hoofdrolspelers:

De onenigheid begon toen het schip Aquarius werd geweigerd door de nieuwe Italiaanse regering. Het was vooral een protest tegen het ontbreken van solidariteit. Als vooruitgeschoven post van Europa in de Middellandse Zee krijgen zij extra veel migranten te verwerken, terwijl een paar noordelijke en oostelijke EU-landen de poorten dichthouden. Vooral in Noord-Italië stokt de doorstroom, met voor alle partijen ongewenste gevolgen.

'Uur van de waarheid'

De onenigheid in Duitsland komt na een periode van een zeer ruimhartig toelatingsbeleid. "Wir schaffen das", zijn de vaak aangehaalde woorden van Angela Merkel. Maar met de conservatieve CSU uit Beieren in de regering, is het uit met die barmhartigheid. Maar omdat de CSU er toch weinig voor voelt om de regering op te blazen, kreeg Merkel nog twee weken de tijd om met een aanvaardbaar compromis te komen.

Als de nood hoog is, is Duits-Frans overleg altijd nabij. "Het is het uur van de waarheid", zeiden Merkel en Macron en daarmee verplichtten zij zichzelf om eruit te komen.