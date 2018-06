Snoep moet weg bij de Britse kassa’s in strijd tegen overgewicht

Een ander voorstel is het verbieden van tv- en onlinereclame voor ongezonde producten gericht op kinderen. Bijvoorbeeld door zulke reclames pas na 21.00 uur uit te zenden. Ook moet er duidelijke informatie komen over voedingswaarde en calorieën bij alle gerechten in cafés en (afhaal)restaurants.

In het plan staat ook een richtlijn voor basisscholen. Die krijgen het advies een dagelijkse 'active mile' in te voeren: een wandeling van een mijl, omgerekend 1,6 kilometer. Daarnaast moeten de regels voor voedsel op scholen worden aangescherpt. Op Britse scholen wordt tussen de middag in de regel een warme maaltijd geserveerd.

Experts positief, supermarkten kritisch

Tegenover de BBC en The Guardian zijn veel verschillende voedingsexperts positief over de voorgestelde maatregelen.

Dat geldt niet voor voedselproducenten en supermarkten. Belangenclub Food and Drink Federation bekritiseert bijvoorbeeld het voorstel om reclames aan banden te leggen. De reclames ondersteunen juist "de gezonde, levendige en innovatieve markt voor eten en drinken, waar het Britse winkelend publiek dol op is", zegt de organisatie.

De maatregelen van de Britse regering zijn vooralsnog een plan, het is nog onduidelijk of en wanneer ze van kracht worden. De regering nodigt de komende tijd verschillende belangenorganisaties uit om hun mening over de voorstellen te geven.