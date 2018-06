Juni recorddroog; maar oosten en noordoosten juist nat

Deze maand wordt een van de droogste junimaanden sinds het begin van de metingen in 1901. Volgens Weerplaza wordt het misschien zelfs de droogste juni.

Op veel plekken in Nederland is het droog tot zeer droog. Alleen in het oosten en noordoosten was het nat vanwege flinke regen- en onweersbuien.

Tot nu toe is er deze maand in De Bilt 12,1 millimeter regengevallen. De droogste juni sinds het begin van de metingen was in 1939 met 14,9 millimeter.

"Om onder het huidige record te blijven, mag er nog 2,7 millimeter vallen in De Bilt. Met de droge week voor de boeg, lijkt het record dus zo goed als zeker", schrijft Weerplaza.

In Vlissingen viel de minste neerslag. Tot en met gisteren is daar slechts iets meer dan 1,1 millimeter gevallen. Het record voor de regio Vlissingen is 4,7 millimeter en dateert van 1962.

De droogte veroorzaakt sommige plekken problemen. Sinds vorige week is het verboden om in Noord- en Midden-Limburg water uit beken en rivieren te halen om akkers en weilanden te beregenen. In Zuid-Limburg is de afgelopen weken juist veel wateroverlast geweest. Daar geldt het verbod dus niet.