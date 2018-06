Droogte in Limburg ondanks hoosbuien: verbod op beregenen weilanden

Het is vanaf maandag verboden om in Noord- en Midden-Limburg water uit beken en rivieren te halen om akkers en weilanden te beregenen. Dat heeft het waterschap bepaald omdat het erg droog is.

In Zuid-Limburg is de afgelopen weken veel wateroverlast geweest. Daar geldt het verbod niet. Maar in het noorden en midden van de provincie daalde het waterpeil juist flink. Dat komt volgens het waterschap door een langere periode van warmte en droogte.

"Dit soort extreme weersituaties gaan we in de toekomst steeds vaker zien door het veranderende klimaat", zegt Har Frenken van Waterschap Limburg. "Je ziet in Spanje en Zuid-Frankrijk al een oprukkende woestijn. Over twintig jaar hebben we hier eenzelfde klimaat. We moeten goed nadenken hoe we daarop moeten inspelen."

Met het beregeningsverbod moet een verdere daling van het waterpeil voorkomen worden. De maatregel blijft van kracht tot het waterpeil weer op niveau is en duurt uiterlijk tot 1 oktober, schrijft 1Limburg.