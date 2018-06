Paul McCartney verrast pub in Liverpool en bezoekt plekken van zijn jeugd

De bezoekers van een pub in Liverpool werden onlangs verrast toen een gordijn openging en daar ineens Paul McCartney met een bandje stond. In een paar seconden was de landerige sfeer verdwenen en stond het publiek opgetogen te dansen, te klappen en mee te zingen op A Hard Day's Night.

McCartney dronk als jongen wel eens wat in deze pub, The Phil, en trad er ook op. Hij merkte daar nu over op dat de "reis van zijn leven" erg lang was geweest. "De afstand van hier tot waar we nu zijn, is fenomenaal."

Oudemannenstem

Het optreden in de pub was de afsluiting van een bezoek aan plekken uit zijn jeugd in Liverpool. McCartney ging daar langs met tv-presentator James Corden voor het programma-onderdeel Carpool Karaoke van de Late Late Show. Corden zingt daarin met muzikale beroemdheden liedjes, terwijl hij hen rondrijdt, meestal door Los Angeles.

Voor deze aflevering was Corden in Liverpool, waar schijnbaar toevallig de beroemdste zoon van de stad in zijn auto stapte. Het werd een vrolijke aflevering, waarin de 76-jarige ex-Beatle zich van zijn jongensachtige en energieke kant liet zien; een merkwaardig contrast, met zijn wat schorre oudemannenstem.