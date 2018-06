Kim had psychische problemen, ze vond anoniem hulp: 'Anders durfde ik niet'

Googelend op woorden als verkrachting, geweld of depressie komen iedere nacht tientallen jongeren en volwassenen op de chat van expertise- en behandelcentrum Fier, een van de zorgorganisaties die anonieme hulp bieden. Jongeren zoals Kim: "Als ik mijn naam had moeten invullen, had ik geen hulp gezocht."

Op een nacht, toen ze alleen was, zocht ze de chat online op. Kim was terechtgekomen in een situatie met loverboys en dat werd steeds onveiliger. "Ik moest seks hebben met mannen tegen mijn wil in. Ik schaamde me zo diep dat ik er ook niet met mijn familie over durfde te praten."

Dat gevoel dat ze alles wat ze meemaakte, alleen verwerkte, werd haar uiteindelijk teveel. Ze kreeg psychische problemen en wilde hulp. "Ik wilde zo graag met iemand mijn verhaal delen, maar ik durfde echt niet op een huisarts af te stappen."

Bang

Zoals Kim melden zich iedere nacht ongeveer zestig jongeren op de chat. Ze komen met angstgevoelens, depressies, eenzaamheid of een zeer laag zelfbeeld. En bijna allemaal hebben ze ook te maken met seksueel geweld. "Het gaat om jongens en meisjes, soms heel jong", vertelt Anke van Dijke van Fier.

Zelfs de stap naar een anonieme chat voelt groot, zegt ze. Van Dijke: "Soms worden jongeren fysiek bewaakt, denk aan een loverboy die hen in de gaten houdt. Ze kunnen dan niet de deur uit om hulp te zoeken, maar wel 's nachts online praten over hun situatie."

Kim was ook bang dat ze betrapt zou worden en dat haar dan iets zou worden aangedaan. Maar op de site las ze hoe ze haar sitebezoek kon verbergen. Ook was er een escapetoets in de chat, waarmee de site direct verdween van het scherm.

"Belangrijk aan de anonieme zorg is dat jongeren zelf de regie hebben. Zij bepalen wat ze zeggen en hoe we mogen helpen. Alles gaat met hun toestemming", aldus Van Dijke.

Vertrouwen

Via de vele chats groeide Kims vertrouwen in de hulpverleners achter haar scherm. Ze vertelde meer en kreeg naast de chat ook hulp via e-mail. En uiteindelijk kwam ze op gesprek. Inmiddels zit ze in de specialistische opvangvoorziening van Fier, waar ze wordt behandeld. Eind dit jaar wil ze naar huis kunnen gaan.

Van Dijke: "Op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg en geweld is anonimiteit extra belangrijk, omdat er veel leed en schaamte is. Het maakt al uit dat je online zegt: jij doet ertoe. En we kunnen jongeren vroeger bereiken, om te voorkomen dat we ze later in de zware psychiatrische zorg terugzien als beschadigde volwassenen."

Kim: "De anonieme zorg is mijn redding geweest. Het werd steeds onveiliger voor me. Als ik die stap niet had genomen, was ik misschien niet meer hier geweest."