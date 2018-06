Experts: Hongaars verbod op asielhulp moet worden ingetrokken

De Hongaarse strafbaarstelling van mensen en organisaties die asielzoekers en migranten helpen, moet worden ingetrokken. Die oproep doet de gezaghebbende Venetië-commissie van de Raad van Europa. Volgens de commissie is de wet die deze week werd aangenomen in strijd met de Europese Mensenrechtenconventie.

Het criminaliseren van hulp bij asielaanvragen en het verstrekken van informatie daarover perkt de rechten van maatschappelijke organisaties veel verder in dan volgens de conventie is toegestaan, zeggen de experts. Ze wijzen ook op ander internationaal recht. Met name het recht op vereniging en vrije meningsuiting wordt geschonden, zeggen zij.

Ook de ontbinding van hulporganisaties na een veroordeling en de regels om hun financiering in te perken is volgens de Venetië-commissie niet in de haak. De mogelijke celstraf voor schenders van de zogenoemde 'Stop Soros'-wetgeving noemt de commissie "disproportioneel".

Val van de Muur

De wet wordt de 'Stop Soros'-wet genoemd omdat de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros er door de Hongaarse regering van wordt beschuldigd dat hij massa-immigratie promoot en een bedreiging is voor de nationale veiligheid. Soros en zijn Open State Foundation spreken die beschuldigingen tegen.

De Venetië-commissie is een belangrijke raadgevende commissie die landen en organen van de Raad van Europa adviseert over grondwetsonderwerpen. Het orgaan werd in 1990, na de val van de Berlijnse Muur opgericht om landen in Centraal en Oost-Europa te helpen met hun grondwetten.

De Europese Commissie onderzoekt of er juridische stappen worden genomen tegen de Hongaarse wet. Dat zou onder meer kunnen gebeuren op basis van het oordeel van de Venetië-commissie.