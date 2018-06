Hulp aan illegale migranten wordt strafbaar in Hongarije

De Hongaarse regering voert een wet in die het helpen van illegale migranten die in Hongarije verblijven strafbaar maakt. Het parlement heeft voor de wet gestemd.

Dit was al de verwachting, omdat de partij van premier Viktor Orbán een meerderheid in het parlement heeft.

Als hulpverleners migranten informeren over de asielprocedure of helpen door bijvoorbeeld voedsel of kleding te verstrekken, kunnen ze worden veroordeeld tot maximaal een jaar gevangenisstraf.

Hulp aan illegale migranten valt onder "het mogelijk maken van illegale migratie". Specifiek gaat de wet om asielzoekers van wie later blijkt dat zij geen recht hebben op asiel.

George Soros

De wet heet "Stop Soros". Orbán beschuldigt de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros ervan dat hij massa-immigratie stimuleert om Europa te ondermijnen. Dit zou hij doen door liberale ngo's te steunen.

De Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben vooraf kritiek op de wet geuit.

Mensenrechtenorganisaties vinden de wet onacceptabel. "De wet bestraft activiteiten die rechtmatig en noodzakelijk zijn, vooral in een land waar de regering systematisch het asielsysteem aan het ontmantelen is", schreef Human Rights Watch in een verklaring.

Extra belasting

In een eerdere versie van de wet werd het geven van hulp aan migranten aangeduid als "bedreiging van de nationale veiligheid". Bovendien zouden ngo's 25 procent belasting moeten betalen over buitenlandse donaties. Die onderdelen werden, na veel kritiek, in de tweede versie van de wet geschrapt.