Hongarije wil het helpen van asielzoekers strafbaar maken

De Hongaarse regering wil een wet invoeren die het helpen van asielzoekers strafbaar maakt. Morgen wordt in het parlement over de wet gestemd. De partij van premier Viktor Orban heeft daar een meerderheid en zal de wet dus hoogstwaarschijnlijk aannemen. Het wordt dan verboden om "illegale migranten te helpen die in Hongarije verblijven".

Als hulpverleners migranten informeren over de asielprocedure of helpen door bijvoorbeeld voedsel of kleding te verstrekken, kunnen ze worden veroordeeld tot maximaal een jaar gevangenisstraf.

'Ik ben straks een misdadiger'

Voor hulpverleners als Mark Kekesi heeft de wet directe gevolgen. Hij is oprichter van een vluchtelingenhulporganisatie in Szeged, een stad vlakbij de Servische grens. In de zomer van 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, was hij één van de eersten die gestrande migranten en vluchtelingen begon te helpen.

Hij mobiliseerde vrijwilligers die voedsel en dekens naar het treinstation brachten waar honderden mensen de nacht doorbrachten. Ook deelden ze informatiefolders in diverse talen uit. Zo wisten de vluchtelingen waar ze asiel aan konden vragen.

Wat Kekesi toen deed, wordt met de nieuwe wet strafbaar. "Ik ben straks een misdadiger als ik iemand vertel hoe en waar diegene asiel kan aanvragen in Hongarije", zegt hij. Specifiek gaat het in de wet om asielzoekers van wie later blijkt dat hij of zij geen recht heeft op asiel. "Ik moet dus eerst inschatten of iemand kans heeft op asiel, voordat ik besluit hem te helpen.