Verdachte aanrijding Pinkpop niet meer vast, niets wijst op opzet

Danny S., de man die ervan verdacht wordt dat hij maandagochtend vroeg een fatale aanrijding heeft veroorzaakt in Landgraaf, zit niet langer vast. Dat meldt het OM. Er zijn volgens het OM geen indicaties waaruit blijkt dat hij met opzet handelde.

Hij blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Uit het onderzoek van het OM blijkt dat S. geen alcohol in zijn bloed had. Of hij andere verdovende middelen had gebruikt, wordt nog onderzocht.

Bij de aanrijding na het muziekfestival Pinkpop overleed een man van 35 uit Heerlen. Ook vielen er drie zwaargewonden. Enkele uren na de aanrijding meldde S. zich bij de politie in Amsterdam.

Weg was niet helemaal afgesloten

De weg waarop de aanrijding gebeurde, was tijdens het festival niet geheel afgesloten tussen 18.00 uur en 06.00 uur. Dat was om bedrijventerreinen in de buurt toegankelijk te houden.

In tegenstelling tot eerdere avonden, waren de verkeersregelaars er zondagavond om 23.00 uur mee opgehouden, om de vele vertrekkende festivalgangers niet te vertragen. Er was tot 02.00 uur wel toezicht aan het andere uiteinde van de weg. De aanrijding gebeurde rond 04.00 uur 's ochtends.