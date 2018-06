Rechter-commissaris: aanhouding voor ongeluk Pinkpop terecht

De man die verdacht wordt van de dodelijke aanrijding maandagochtend bij Pinkpop is de afgelopen dagen terecht vastgehouden. Dat heeft de rechter-commissaris, voor wie de 34-jarige Danny S. is voorgeleid, verklaard.

Morgen wordt duidelijk of het voorarrest van de verdachte wordt verlengd met twee weken. Volgens het Openbaar Ministerie is die beslissing afhankelijk van het technisch onderzoek dat nog steeds gaande is.

Bij de aanrijding overleed een man van 35 uit Heerlen. Drie andere festivalgangers raakten zwaargewond: een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een vrouw van 23 uit Heerlen. Enkele uren na de aanrijding meldde de bestuurder zichzelf bij de politie in Amsterdam.

Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Het is nog altijd niet duidelijk waarom S. op de bezoekers inreed. Het OM liet eerder weten dat er geen terroristisch motief is.