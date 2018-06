'Ik vecht tegen een systeem dat eindeloos geld, geduld en mensen heeft'

Stomverbaasd was Remko de Bruijne toen hij vanmorgen het nieuws las dat een groep Dutchbatters hun schadeclaim opschorten. "Ik wist van niets", zegt de veteraan, zelf een van de ruim 200 claimers.

De Bruijne had gistermiddag weliswaar een e-mail gekregen van zijn advocaat Michael Ruperti, maar daaruit had hij niet opgemaakt dat de claim in de ijskast is gezet. "Ik begrijp niet dat Ruperti erin is getrapt dat Defensie zijn beloftes zal nakomen. Het is één grote leugen. Anders ben ik toch niet al veertien jaar aan het procederen? Zo naïef kan die man niet zijn."

De Bruijne vertelt voor het eerst zijn verhaal in de media. Hij maakte in 1995 de val van de enclave Srebrenica mee. "Ik was er tot het einde. Ik heb de mensen de bussen in geholpen en ben zelfs met ze meegereden."