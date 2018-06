'Bewoner geeft zich aan na flatbrand Utrecht'

Er heeft zich een verdachte gemeld in verband met de brand waarbij gisteravond in een appartementencomplex in Utrecht een dode viel. Dat meldt RTV Utrecht. Het zou gaan om de bewoner van de flat in Kanaleneiland waar de brand uitbrak.

Volgens de regionale omroep ging aan de brand een steekpartij vooraf. De man zou zijn vrouw, van rond de 70, na een ruzie hebben neergestoken, waarna hij de woning in brand stak. RTV Utrecht kreeg dit bevestigd van verschillende buurtbewoners en bekenden van het echtpaar.

De man zou na het voorval zijn kinderen hebben opgebeld en zichzelf hebben aangegeven bij de politie. Hij verzette zich niet bij de arrestatie. De politie bevestigt over de zaak alleen dat na de brand een lichaam is gevonden. De doodsoorzaak wordt onderzocht, net als de identiteit van het slachtoffer.

NOS-verslaggever Edwin van den Berg is bij de flat in Utrecht. Het is er rustig nu, zegt hij. Politie op straat en in de woning doet onderzoek. "Er is hier ook personeel van de gemeente om te kijken of de explosie de constructie van de flat heeft beschadigd", zegt hij. Als de flat inderdaad beschadigd is, mogen geëvacueerde bewoners mogelijk nog niet terug naar huis.

Agent zwaargewond

Op sociale media is er veel lof voor de buurtbewoners die een agent hielpen tijdens een brand in Utrecht. De agent kwam af op een melding in het appartementencomplex. Hij raakte ingesloten door het vuur, klom uit het raam en liet zich vallen. Hij raakte zwaargewond en heeft mogelijk beide benen gebroken.

Van den Berg sprak met Omar, een van de buurtbewoners die de gewonde agent hielpen. Omar en andere buurtbewoners spreken van een familiedrama. Van den Berg: "Omar zegt de vader van het gezin te kennen en houdt er rekening mee dat hij, door welke oorzaak dan ook, 's avonds in huis zijn vrouw heeft neergestoken en vervolgens brand heeft gesticht en daarna is gevlucht."