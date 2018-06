Omar hielp agent in Utrecht na val: 'Hij moest geholpen worden, klaar'

Op sociale media is er veel lof voor de buurtbewoners die een agent hielpen tijdens een brand in Utrecht. De agent kwam af op een melding in een appartementencomplex aan de Marshalllaan in Kanaleneiland. Hij raakte ingesloten door het vuur, klom uit het raam en liet zich vallen. Hij raakte zwaargewond en heeft mogelijk beide benen gebroken. Bij de brand kwam ook iemand om het leven.

Op beelden is te zien hoe een groep buurtbewoners de gewonde agent helpt. Omar was een van hen. Aan RTV Utrecht vertelt hij hoe hij eerst families met baby's uit het brandende gebouw haalde.

"Later kwamen de politieagenten, eentje ging naar boven en die zat daar vast. Ik ben toen weer naar binnen gegaan met een paar vrienden om die agent te helpen. Maar dat kon niet, want er was veel rook en vuur. Het was heel gevaarlijk om naar boven te gaan. Toen hoorde ik die agent 'help, help' roepen."

Bekijk hieronder het verhaal van Omar, hij wilde liever niet herkenbaar in beeld.