Dolle dwaze graafweken Dreumel: vier stokoude schepen gelicht

Het worden nu al "de twee dolle dwaze graafweken" genoemd. In de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel halen archeologen de komende weken vier schepen van duizenden jaren oud uit de grond.

De archeologische werkgroep Over de Maas gaat de boten met studenten en vrijwilligers veiligstellen.

Een kano uit de tweede of derde eeuw die gisteren al werd opgegraven komt in de schuur van de archeologische werkgroep te staan en wordt later samen met het publiek onderzocht.

Scheepskerkhof

Vorig jaar werd bekend dat Dreumel een ongekend rijke archeologische vindplaats is met onder meer schepen, voorwerpen en een Romeinse oversteekplaats. Bij elkaar zijn er meer dan 100.000 sporen aangetroffen. Vijftien schepen zijn gevonden, uit de Romeinse tijd of de Middeleeuwen. Dreumel wordt ook wel het grootste scheepskerkhof van Nederland genoemd.

Een walhalla voor archeologen. "Ik heb het voorrecht om hier een fantastisch schip op te graven", zegt archeoloog Tijmen Moesker tegen Omroep Gelderland. "Het is afkomstig uit 1350 of 1450."

Student archeologie Tjeerd Roozenboom loopt met een grote groene gieter rond. Hij besproeit de vermolmde planken van een oud Romeins schip. De planken moeten goed nat blijven, want anders vergaan ze.