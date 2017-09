Mammoetresten, een Romeinse nederzetting, wrakken: de Maas is rijk

Een groep archeologen heeft naar eigen zeggen de "allergrootste en verreweg de rijkste archeologische vindplaats van Nederland" ontdekt. Tussen Alphen en Dreumel werden in de uiterwaarden van de Maas onder meer een groot aantal scheepswrakken gevonden. Ook werden mammoetresten en een Romeinse nederzetting ontdekt.

Een ploeg van achttien archeologen, onder wie zestien amateurs, deed in een periode van zeven jaar meer dan 100.000 vondsten in een zand- en kleiwingebied. De projectontwikkelaar en onderaannemers stonden dat onderzoek toe. Zij waren daartoe niet verplicht, omdat het 275 hectare grote gebied na een archeologisch vooronderzoek al was vrijgegeven.

Bij de opgravingen is onder meer een tot dan toe onbekende Romeinse nederzetting en oversteekplaats gevonden. Ook werden over een groot gebied mammoetresten gevonden. Deskundigen zijn vooral enthousiast over de vondst van de scheepswrakken in het gebied. Volgens de vinders is de locatie archeologisch de meest waardevolle vindplaats van wrakken in het land.

Bijzonder onderzoek

Er werden in het gebied geen opgravingen gedaan omdat in het vooronderzoek was geconcludeerd dat de Maas de afgelopen tweeduizend jaar de meeste sporen waarschijnlijk vernietigd zou hebben, vertelt Nils Kerkhoven. Hij werkt als archeoloog, en was in het gebied geïnteresseerd omdat hij er geregeld zijn hond uitlaat.

"We zagen al vrij snel dat de rivier flink had huisgehouden, maar zagen toch allerlei vondsten in context", aldus Kerkhoven. Doordat de Maas in de loop van honderden jaren is opgeschoven, bleken de sporen nog relatief onverstoord.

Kerkhoven stapte met een collega naar de het bedrijf dat in het gebied aan het werk zou gaan, en overtuigde hen van het nut van nader onderzoek. Afgesproken werd dat ook detectoramateurs en andere amateurarcheologen op zoek mochten. Zij zouden uiteindelijk resten vinden van de prehistorie tot de twintigste eeuw.

Volgens de groep is de opgraving door haar opzet niet alleen van belang voor de geschiedschrijving maar ook voor de werkwijze van archeologen, omdat deze vorm "het hoofd biedt aan mogelijke beperkingen zoals rol, status, geldbronnen en vooronderzoek". Daarmee was dit project volgens de onderzoekers "archeologie voor en door iedereen in optima forma".