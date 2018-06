'Gezicht van Amerikaans grensbeleid' is samen met haar moeder

Yarela, het 2-jarige meisje dat hét gezicht is geworden van het verscherpte Amerikaanse grensbeleid, is samen met haar moeder in Texas. Dat zegt haar vader (32) tegen een Spaanstalige nieuwszender.

Denis Javier Varela Hernandez heeft de afgelopen dagen geen direct contact gehad met zijn vrouw en dochter. Kennissen hebben hem verteld dat de twee het goed maken en samen in de Amerikaanse staat Texas in hechtenis zitten.

Een foto waarop te zien is hoe Yarela huilend opkijkt terwijl haar moeder wordt gearresteerd bij de Amerikaans-Mexicaanse grens ging deze week de wereld over. Moeder en dochter maakten deel uit van een groep van zo'n twintig mensen die de grens met Texas waren overgestoken. De grenspolitie betrapte ze op 12 juni bij de plaats McAllen.

Het was voor Varela Hernandez moeilijk om de foto te zien. "Natuurlijk heb ik gehuild", zegt hij.

Geen afscheid

Varela Hernandez werkt in Honduras als kapitein maar zijn vrouw Sandra is werkloos. Hoewel hij wist dat ze overwoog om naar de Verenigde Staten te gaan, heeft ze hem niet verteld dat ze de reis ook daadwerkelijk ging ondernemen. "Ik heb geen kans gehad om afscheid te nemen van mijn dochter en kan nu alleen maar wachten."

Het echtpaar heeft nog drie andere kinderen die zijn achtergebleven in Honduras: zoon Wesly (14) en dochters Cindy (11) en Brianna (6). Ook zij hebben de foto en bijbehorende nieuwsberichten gezien. "Ik probeer er maar niet te veel over te praten", zegt hun vader. "Ze weten nu in ieder geval dat hun moeder en zusje veilig zijn."

Einde aan scheiding

Sandra vertrok op 3 juni en heeft volgens vrienden zo'n 5000 euro betaald aan een mensensmokkelaar om in de VS te komen. Hernandez stond niet achter de plannen van zijn vrouw. "Maar uiteindelijk is het haar beslissing." Hij hoopt dat ze politiek asiel krijgen of worden teruggestuurd.

President Trump tekende woensdag een presidentieel decreet waarmee hij een einde maakt aan de omstreden scheiding van migrantenkinderen van hun ouders aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Migranten die illegaal de grens zijn overgestoken, moeten nu samen met hun kinderen worden vastgezet, tot hun strafrechtelijke procedure is afgerond.

In de paar weken dat het beleid werd uitgevoerd, zijn ongeveer 2000 kinderen van hun ouders gescheiden. Volgens een woordvoerder zijn inmiddels zo'n 500 kinderen weer herenigd met een ouder.