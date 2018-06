Premier Rutte tempert verwachtingen over EU-top migratie

Premier Rutte tempert de verwachtingen van het spoedberaad dat zeker tien Europese leiders zondag in Brussel houden over migratie. Dat informele overleg ruimt hooguit wat irritatie uit de weg in de aanloop naar de Europese Raad van volgende week vrijdag over dit onderwerp, verwacht Rutte. De premier hoopt wel dat het vooroverleg helpt bij het vinden van de uiteindelijke oplossing.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de voorgestelde nieuwe aanpak, waarbij migranten hun asielprocedure voortaan in kampen buiten Europa moeten afwachten. Volgens Rutte zijn daarover nog geen concrete afspraken gemaakt met landen in Noord-Afrika.

Achter de schermen worden landen als Tunesië en Egypte genoemd. Deze landen zouden asielzoekers tegen betaling en in ruil voor handelsvoordelen tijdelijk moeten gaan opvangen, zoals eerder is overeengekomen met Turkije.

Economische migranten niet naar Europa

Het plan is om migranten die in de Middellandse Zee worden gered, naar opvangcentra buiten Europa te brengen. In vermoedelijk Noord-Afrikaanse opvangkampen wordt nagegaan of de bootvluchtelingen in aanmerking komen voor een doorreis naar Europa of terug moeten naar het land van herkomst omdat ze economisch vluchteling zijn. Dat geldt voor naar schatting 80 procent van de Afrikaanse migranten.

Vluchtelingen die wél kans maken op asiel - omdat ze worden vervolgd in eigen land - komen in aanmerking voor een veilige reis naar Europa. Voorkomen moet worden dat ook zij de gevaarlijke reis over zee moeten maken.

Betere bewaking buitengrenzen

EU-president Tusk is morgen in Den Haag voor overleg met minister-president Rutte. Die zal duidelijk maken dat de buitengrenzen van Europa beter moeten worden bewaakt en beschermd met geld uit Brussel. Dat zou gefinancierd kunnen worden door landen die niet meewerken aan het migratiebeleid, te korten op subsidies.

Premier Rutte denkt dat de politieke druk die er nu is in landen als Italië en Duitsland kan leiden tot doorbraken in het Europese migratiebeleid, maar dat is volgens hem geen zekerheid. Hij vindt wel dat er uiteindelijk een Europees antwoord moet komen op de migratieproblemen die in veel landen worden gevoeld. Die huidige druk biedt daarom, in de ogen van de premier, ook een kans.