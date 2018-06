Hoekstra krijgt 't moeilijk met zijn verzet tegen extra geld eurozone

Nederland gaat een zware strijd tegemoet in het verzet tegen een aparte begroting voor de eurozone. Frankrijk en Duitsland zijn voorstander van zo'n begroting. Nederland is er fel tegen, maar de steun voor de eurozone-begroting neemt toe. Dat bleek vandaag op de vergadering van de Europese ministers van Financiën.

Het idee voor een begroting voor de eurozone komt van de Franse president Macron. Hij wil honderden miljarden vrijmaken om schokken binnen de eurozone op te vangen. De eurocrisis heeft duidelijk gemaakt dat de eurolanden in hoge mate afhankelijk zijn van elkaar. Toen Griekenland failliet dreigde te gaan konden de andere landen niet veel anders dan bijspringen. Macron wil dat soort problemen voorkomen door gezamenlijk te investeren, via zo'n eurozone-begroting.

Bondskanselier Merkel schaarde zich deze week achter het plan van Macron, al heeft zij naar verluidt een veel kleinere begroting op het oog, hooguit enkele tientallen miljarden. Maar ook daar is Nederland tegen.

Schrikbeeld

"We moeten ons afvragen voor welk probleem dit een oplossing is," zei minister Hoekstra vanmiddag in Luxemburg. Volgens Nederland moet elk land er zelf voor zorgen dat het financieel op eigen benen kan staan. Een eurozone-begroting zou ertoe kunnen leiden dat er permanent geld van de rijke Europese landen naar de armere landen stroomt. Voor Nederland is dat, als een van de rijkste landen, een schrikbeeld.

Maar Hoekstra ziet steeds meer voorstanders van extra geld voor de eurozone. Veel Zuid- en Oost-Europese landen waren al voor, Duitsland kwam daar deze week dus bij en ook Oostenrijk was vandaag opmerkelijk positief.

Oostenrijk is op veel dossiers een bondgenoot van Nederland, maar de Oostenrijkse minister van Financiën is niet direct gekant tegen een eurozone-begroting. "Ik zie elke stap richting het versterken van de eurozone als een positieve, dus we horen vandaag graag de details van het plan," zei hij bij binnenkomst.

Tegenhouden

Toch ziet Hoekstra nog wel mogelijkheden om de eurozone-begroting tegen te houden. "Ik heb meer dan de helft van de collega's gesproken. Ik heb ook gesproken met veel collega's die in ieder geval tegenover mij hetzelfde punt uiten als wij. Dus laten we het gesprek hebben."

De eurozone-begroting hoeft de Nederlandse schatkist geen geld te kosten. Er zijn plannen om het geld uit Europese belastingen te halen, geheven door Brussel. Dat kan bijvoorbeeld uit een belasting op financiële transacties. Probleem voor Nederland is dat de regering in Brussel ook pleit tegen dat soort Europese belastingen.

Nederland kan een eurozone-begroting altijd met een veto tegenhouden, maar hoe meer landen voor die begroting stemmen, hoe moeilijker het is om zo'n veto ook daadwerkelijk in te zetten.