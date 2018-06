Den Haag wordt 'zeilwalhalla' met finish Volvo Ocean Race

In Scheveningen is de spanning al goed te voelen: zondag finisht daar de Volvo Ocean Race. Samen met de Olympische Spelen en de America's Cup is dat de grootste zeilwedstrijd ter wereld.

Om de drie jaar zeilen teams in ongeveer acht maanden de wereld rond. Dit jaar is de zeilwedstrijd maar liefst 80.000 kilometer lang. De langste editie ooit.

Wethouder Richard de Mos is beretrots: "Dit gaat ons internationaal op de kaart zetten", zegt hij. De komst van de race is niet onverdienstelijk. "We verwachten hier zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro aan over te houden."