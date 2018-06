Instagrams nieuwe videodienst is aanval op YouTube en Snapchat

Het nieuwe videoplatform maakt ook duidelijk dat Instagram de strijd aangaat met YouTube en Snapchat om - in ieder geval voor jongeren - het alternatief voor tv-kijken te worden. Daarbij lijkt Instagram vooral tegen Snapchat aan te schuren, aangezien de focus op verticale video's ligt. Tegelijkertijd is het ook de vraag hoe YouTube hiermee om zal gaan, aangezien het ook een frontale aanval op dat platform is.

Broersma verwacht vooral dat YouTube het hier lastig mee gaat krijgen. "Bedenk dat de totale tijd die we met media doorbrengen ongeveer gelijk blijft", zegt hij. Dat betekent dus dat we onze aandacht zullen moeten verdelen. "Snapchat is minder belangrijk aan het worden, waardoor ik denk dat deze zet vooral voor YouTube nadelig kan uitpakken."

Facebook is een beetje een vreemde speler in dit verhaal. Dat netwerk is ook bezig met een eigen soort tv-dienst: 'Watch'. Het grote verschil is dat daar vooral professionele producties te vinden zullen zijn (die door Facebook worden betaald). Daarnaast is Facebook eigenaar van Instagram, dus kan het alleen maar profijt hebben van groei bij dat platform.

Nieuwe geldberg

Instagram wil niet voor niks concurreren met Snapchat, YouTube en ook vooral met tv-kijken: het betekent een nieuwe berg advertentie-inkomsten. Facebook en Google zijn heer en meester als het gaat om advertenties in het digitale domein, maar iedereen aast ook op adverteerders die nu nog voor tv-zenders kiezen.

Met IGTV als format en een miljard maandelijkse gebruikers - bovenop de miljarden die actief zijn op andere producten van Facebook - wordt het adverteren bij de 'Facebook Familie' weer een stukje interessanter.

Instagram-ceo Kevin Systrom zei gisteren wel dat er voorlopig geen advertenties in IGTV komen. Maar door daar aan toe te voegen dat het wel een "logische plek is om uiteindelijk terecht te komen" liet hij de deur voor reclame in IGTV openstaan. Het is alleen de vraag wanneer de eerste adverteerder bij 'IGTV' naar binnen loopt.