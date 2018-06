'Hallo allemaal': Zilveren Nipkowschijf voor De Luizenmoeder

De populaire comedyserie De Luizenmoeder, met in de hoofdrol Ilse Warringa als Juf Ank,heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. De serie van AVROTROS speelt zich af op een basisschool en toont een komische uitvergroting van het gedrag van ouders en schoolpersoneel. De Luizenmoeder was begin dit jaar te zien op NPO 3 en trok op het hoogtepunt 3,5 miljoen kijkers.

"De Luizenmoeder, dat zijn wij allemaal: jong, oud, links, rechts, grachtengordel, provincie, politiek correct of politiek incorrect. Niemand ontkwam, niemand werd gespaard", aldus de jury. "En dat alles in de herkenbare arena van het schoolplein, dat onder het dunne laagje glazuur van gezellig spelende kinderen en keuvelende ouders een ware jungle is."

De serie met onder anderen rollen voor Jennifer Hofman (moeder Hannah) en Diederik Ebbinge (schooldirecteur Anton) had als kandidaat voor de Zilveren Nipkowschijf concurrentie van In het Spoor van IS en Ersin in Wonderland.