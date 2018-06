Brandpunt+ van de buis na zestig jaar

Brandpunt+ stopt per 1 januari. Het actualiteitenprogramma van KRO-NCRV sneuvelt vanwege bezuinigingen bij NPO 2.

Brandpunt+ en zijn voorloper Brandpunt zijn met één onderbreking sinds 1959 te zien op de Nederlandse televisie. Regisseur Herman Vijlbrief noemt het op Twitter een "zwarte dag".

Vijlbrief en KRO-NCRV-hoofdredacteur Hans Laroes bevestigen het nieuws, maar volgens de NPO zelf staat het schrappen van Brandpunt nog niet vast. "Pijnlijke ingrepen zijn onvermijdelijk", zegt NPO-directeur Frans Klein tegen Nu.nl over de bezuinigingen. Maar over de exacte invulling van de zenders wordt volgens hem nog gesproken.

'NPO doet alsof'

Volgens Laroes heeft de NPO echter "zonder voorbehoud" medegedeeld dat Brandpunt moet stoppen, laat hij via Whatsapp weten. Hij zegt er wel bij dat de NPO "formeel gelijk heeft", omdat er officieel pas later een besluit wordt genomen over het lot van Brandpunt. "Formeel is het toverwoord om te doen alsof" er nog geen plannen zijn, schrijft Laroes op Twitter.