Ex-directeur basisschool veroordeeld voor seks met meisje (13)

Ex-basisschooldirecteur Khalid T. uit Gouda is veroordeeld tot acht maanden cel omdat hij seks had met een destijds 13-jarig meisje. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 1500 euro.

Khalid T. was directeur van de islamitische basisschool An Nour in Alphen aan den Rijn en raadslid voor de PvdA in Gouda. Zowel de school als de politieke partij heeft het contact verbroken.

Advertentie op sekssite

De man en de tiener brachten vorige zomer een nacht met elkaar door in het Campanilehotel in Gouda. Ze hadden elkaar leren kennen via een advertentie op een sekssite. T. heeft altijd volgehouden dat hij dacht dat het meisje 21 was.

Volgens haar had ze in het hotel seks met T. Die ontkent dat. Hij zegt een kamer geboekt te hebben voor haar alleen, omdat zij anders een nacht dakloos zou zijn. T. deed dat "uit goedheid".

Ruzie met haar ouders

Volgens hem kon het meisje nergens heen en had ze ruzie met haar ouders. Zelf is hij vervolgens naar huis gegaan, verklaarde hij, om haar de volgende ochtend weer op te halen en af te zetten op het station.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijftien maanden cel tegen T., waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De officier van justitie nam hem vooral kwalijk dat iemand in zijn positie - een volwassen man en directeur van een basisschool - beter had moeten weten.