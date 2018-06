'Gifslangen zijn een soort levende landmijnen'

100.000 mensen gaan eraan dood per jaar, antigif is duur en niet makkelijk te verkrijgen en als mensen niet sterven aan de beet, zijn de gevolgen vaak alsnog groot. Daarom organiseert bioloog en slangenexpert Freek Vonk een congres over de aanpak van slangenbeten. Vandaag en morgen komen honderden deskundigen bijeen in Leiden.

Vonk is zelf al meer dan eens gebeten door een slang. "Heel vaak door een niet giftige en twee keer door een gifslang", vertelde hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Gelukkig is er beide keren niet veel gif geïnjecteerd. Het grappige is dat slangen eigenlijk heel zuinig zijn op hun gif, want ze hebben het nodig om prooien te vangen. Dus ik had geluk."

Zuidoost-Azië en Afrika

Maar veel mensen zijn niet zo fortuinlijk. Vonk denkt dat het getal van 100.000 doden van de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs een lage schatting is. "Veel beten worden niet geregistreerd. Dat zijn mensen die worden gebeten op afgelegen plekken. Die halen het ziekenhuis niet of ze gaan daar niet eens heen, omdat ze vertrouwen op hun eigen medicijnmannen."

Vooral in Zuidoost-Azië en Afrika zijn gifslangen een groot probleem, vertelt de bioloog. "Het is voor ons bijna niet voor te stellen hoe het is voor mensen, die zodra ze hun huisje verlaten, moeten oppassen dat ze niet worden gebeten door een slang. Het zijn een soort levende landmijnen."