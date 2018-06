Organisator Charlottesville-demonstratie wil naar Washington

De man die vorig jaar in de Amerikaanse stad Charlottesville een demonstratie van extreemrechts organiseerde, richt zich nu op de hoofdstad Washington. Daar wil hij in augustus een soortgelijk protest houden, precies een jaar na de uit de hand gelopen demonstratie in Charlottesville.

In Charlottesville eindigde de Unite the Right-betoging tegen de verwijdering van een standbeeld van generaal Robert E. Lee in chaos door vechtpartijen tussen deelnemers, tegendemonstranten en de politie. Dieptepunt waren de dode en negentien gewonden, slachtoffers van een 20-jarige nazisympathisant die met zijn auto op een groep tegendemonstranten inreed.