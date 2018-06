Gigantische stofstorm Mars beslaat nu hele planeet

Stofstormen zijn op Mars niet ongebruikelijk. Ze kunnen weken of zelfs maanden aanhouden. De laatste keer dat een storm de hele planeet besloeg, was in 2007. Toen schakelde Opportunity zichzelf ook uit, om een paar dagen later weer te ontwaken.

Een klokje dat nog op een interne batterij loopt, maakt de robotwagen af en toe heel even wakker om te checken of de lucht al is geklaard. Als de batterij leegraakt, is Opportunity aangewezen op een ingewikkelder proces om weer op te starten: een sensor die op zonlicht moet reageren.

De Opportunity is een groot succesverhaal voor de Amerikanen. De Marsrover had het eigenlijk maar 90 dagen hoeven uit te houden, maar werkt nu al zo'n 15 jaar naar behoren.