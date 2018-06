NASA bezorgd: contact met Marsrover verloren in stofstorm

De Amerikaanse Marsrover Opportunity zit mogelijk in de problemen. De robotwagen heeft zichzelf tijdens een hevige stofstorm in de slaapstand gezet. Sinds het weekend heeft NASA geen contact meer met het karretje.

Opportunity krijgt zijn elektriciteit van zonnepanelen. Door het stof krijgen die niet genoeg zonlicht. NASA hoopt dat het wagentje weer actief wordt als het stof weer is neergedaald, maar stofstormen op Mars kunnen maanden duren.

Een klokje dat nog op een interne batterij loopt, maakt de robotwagen van tijd tot tijd heel even wakker om te checken of de lucht al is geklaard. Als de batterij leeg raakt, is Opportunity aangewezen op een ingewikkelder proces om weer op te starten: een sensor die op zonlicht moet reageren.

Emotionele band

Hoewel NASA goede hoop heeft dat het contact weer wordt hersteld, houdt het Opportunity-team van NASA's Jet Propulsion laboratory in Pasadena toch even de adem in, zegt projectleider John Callas. "Het is zorgelijk. Dit team heeft een hele sterke band met de rover. We vermenselijken hem. We hebben er een emotionele band mee."

Daarbij speelt mee dat Opportunity na veertien jaar wel heel ver over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Spirit, een identieke rover, begaf het al in 2010. "Het is alsof er een geliefde in het ziekenhuis ligt", zegt Callas. "De artsen zeggen dat je het gewoon wat tijd moet geven en dat ze wel weer wakker wordt. Maar als het je 97-jarige oma is, ga je je toch ernstig zorgen maken."