'Strijden en vechten om zorg voor kinderen met levenslange beperking'

Soffer zegt dat het verhaal van Sarah en Reinder herkenbaar is. "En dan is dit een moeder die het heel goed geregeld heeft. Maar als die zorg er even niet is, de gemeente besluit minder geld vrij te maken of een kind 18 jaar wordt, dan wordt alles instabiel." Ze zegt dat door het gebrek aan langdurige zorg steeds meer kinderen buiten de boot vallen of zelfs in een gesloten jeugdopvang belanden.

Volgens Soffer is 3,5 jaar na invoering van de Jeugdwet duidelijk dat die niet volstaat voor kinderen met een levenslange beperking. Op hun beurt klagen de gemeenten dat ze niet genoeg budget hebben voor jeugdzorg. De gehandicaptenorganisaties vinden dan ook dat het kabinet actie moet ondernemen. "De situatie is echt schrijnend", zegt Soffer. "We kunnen ons niet voorstellen dat de minister niet op onze brandbrief reageert."