'Buitenlandse student voelt zich buitengesloten'

Buitenlandse studenten die in Nederland leven, voelen zich buitengesloten en leven in hun eigen bubbel. Dat blijkt uit een enquête van de studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en European Student Network (ESN), waar Trouw over schrijft.

De drie studentenorganisaties hielden de enquête onder ruim 300 buitenlandse studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is de eerste keer dat er een enquête is uitgevoerd naar de ervaringen van buitenlandse studenten in Nederland.

Eenzaam

Daarin zeggen twee op de drie ondervraagden dat ze zich wel eens eenzaam voelen. Een op de drie heeft last van depressieve gevoelens. De studenten willen de taal onder de knie krijgen, maar een op de drie weet niet waar hij of zij kan aankloppen om Nederlands te leren.

De buitenlandse studenten zoeken vooral elkaar op. Ze wonen in hun eigen studentenhuizen en gaan naar borrels speciaal voor internationale studenten.

Ook heeft meer dan de helft van de niet-Europese deelnemers de afgelopen drie maanden te maken gehad met negatieve stereotyperende opmerkingen van Nederlandse studiegenoten. Onder studenten uit Europese landen was dat 42 procent. Zuid-Amerikaanse studenten hadden er het meest last van: 67 procent.