'Forse belastingverhoging nodig voor gasverbruiker'

De energiebelasting op gas moet de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas gaan. Dat plan wordt vrijwel zeker opgenomen in het klimaatakkoord, bevestigen deelnemers aan de klimaattafel van Diederik Samsom aan de Volkskrant.

De belasting op stroom moet juist met meer dan de helft dalen. Zo worden elektrische warmtepompen, een alternatief voor aardgas, financieel aantrekkelijker.

Sinds 1996 betalen particulieren en bedrijven een vast bedrag aan energiebelasting per verbruikshoeveelheid: kleinverbruikers betalen 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor elk kilowattuur stroom. In het nieuwe voorstel gaat de gasbelasting de komende jaren geleidelijk met 20 cent omhoog en de stroomheffing met 6,5 cent omlaag. Voor grootverbruikers geldt een lager belastingtarief. De klimaattafel wil dat de energiebelasting op aardgas procentueel evenveel stijgt voor de grootverbruikers dan voor de kleinverbruikers.

Blijf je aardgas stoken, dan ben je in 2030 zo'n 380 euro per jaar meer kwijt aan energiebelasting dan nu.

Tweede Kamer beslist

Om huishoudens met lage inkomens te beschermen wil Samsom de inkomstenbelasting verlagen of meer doelgroepgerichte maatregelen als een verhoging van de huurtoeslag of uitkeringen toepassen.

Het klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. Het eindvoorstel voor het akkoord wordt midden juli bekendgemaakt. De Tweede Kamer beslist of het belastingvoorstel van het adviesorgaan ook echt wordt uitgevoerd.