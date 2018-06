Onrust en verdeeldheid in Macedonië en Griekenland na naamswijziging

Ook zijn vriend Vladimir Tolevski demonstreert elke dag. "We staan hier om de normen en waarden van ons Macedonië te verdedigen", zegt hij. Volgens hem had het naamdispuut nog jaren mogen standhouden. "Daarvoor hebben we nog honderd jaar nodig, misschien wel vijf honderd jaar."

Hij wil bovendien niet dat Macedonië lid wordt van de NAVO of uiteindelijk toetreedt tot de Europese Unie, zaken die mogelijk worden nu het naamdispuut lijkt te zijn opgelost. "In de EU gelden heel andere waarden dan hier op de Balkan. Dan krijgen we straks ook het homohuwelijk en dat kunnen we niet toestaan in onze traditionele cultuur."

'Een fantastische naam'

Andere Macedoniërs zijn juist blij met de langverwachte doorbraak. "Ik vind het een fantastische naam, Noord-Macedonië," roept zonnebrillenverkoper Fabier. "Dit land zal altijd hetzelfde blijven, ongeacht de naam. Ik ben heel blij, want nu kunnen we de Europese Unie in, en dat zal ons leven veel beter maken."

Op het plein in het centrum van Skopje zit de gepensioneerde Jeta Sadiku, onderdeel van de Albanese minderheid in Macedonië. "Eindelijk hebben ze het voor elkaar", zegt hij tevreden. "Het is nu tijd voor vooruitgang, in plaats van te blijven steken in een oude strijd. We moeten onze economische situatie verbeteren, en ik denk dat het nu alleen maar beter kan worden, want de deur naar de NAVO en de EU staat voor ons open." Over de demonstranten bij het parlement zegt hij: "Dat is maar een kleine groep. Zij hebben niks in te brengen, deze kwestie is nu gesloten."

Erduan Ademi (foto) verkoopt souvenirs in de oude bazaar. De t-shirts met de tekst 'I love Macedonia' moeten binnenkort maar weg, vindt hij. Hij heeft inmiddels nieuwe t-shirts besteld, met de naam 'I love North Macedonia'. Ook denkt hij na over koelkastmagneetjes met de nieuwe naam. Zelf heeft hij niet zo'n mening over het naamdispuut, hij vindt de naamswijziging vooral gedoe. "We moeten straks onze paspoort en rijbewijs veranderen, daar heb ik niet zo'n zin in," zegt hij.