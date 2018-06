Techwereld spreekt zich uit tegen immigratiebeleid Trump

Microsoft ligt sinds het begin van deze week onder vuur. Het bedrijf heeft een contract met immigratiedienst ICE, dat volgens The New York Times bijna 20 miljoen dollar waard is (wat een klein bedrag is op een jaaromzet van 90 miljard dollar). De dienst gebruikt het cloudplatform van Microsoft voor gezichtsherkenning. Maandag besloot het bedrijf een blog waarin het over dit contact spreekt offline te halen, om het later terug te plaatsen.

Meer dan honderd medewerkers hebben nu tegen die samenwerking geprotesteerd. In een verklaring zegt een woordvoerder dat het bedrijf "is onthutst over de gedwongen scheiding van kinderen van hun familie". Ook Microsoft roept de regering op het beleid aan te passen. Het is onduidelijk wat er met het contract met ICE gaat gebeuren.

Ook andere techbedrijven - zoals Uber, Twitter en Airbnb - hebben kritiek op het beleid en vinden dat er iets moet veranderen. De verklaringen zijn verzameld door BuzzFeed News. Een opvallende afwezige is Amazon. Dat bedrijf heeft nog niet gereageerd op vragen van de nieuwssite. Hetzelfde geldt voor onder meer Snapchat en Netflix.

Reisverbod

Het blijft afwachten of de woorden van Silicon Valley effect hebben. Het is niet de eerste keer dat uit het overwegend democratische 'techland' kritiek klinkt op het beleid van Trump. Toen de president kort na zijn aanstelling in 2017 een reisverbod instelde voor moslimlanden, kwam er vanuit de sector ook kritiek. Dat haalde toen weinig uit.

Een deel van de medewerkers van deze bedrijven komen uit het buitenland, waardoor veranderingen in het immigratiebeleid direct impact kunnen hebben op de organisaties.