Terrorist Abdeslam in ziekenhuis met blindedarmontsteking

Salah Abdeslam, de terrorist die in Frankrijk vastzit voor betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in november 2015, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft een blindedarmontsteking, melden Belgische media.

Abdeslam is de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs, die 130 levens eiste. Onlangs werd hij in Belgiƫ veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege een andere terroristische daad, een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016. Die zal hij pas uitzitten na afloop van de straf die hij in Frankrijk zal krijgen.

De 28-jarige Abdeslam is nu onder zware bewaking naar een ziekenhuis in een buitenwijk van Parijs gebracht. Het bevindt zich op zo'n 15 kilometer van de gevangenis waar hij vastzit. Onbekend is hoe ernstig Abdeslams blindedarmontsteking is.