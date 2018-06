Rutte: beelden VS 'schrijnend', partijen willen ambassadeur ontbieden

Premier Rutte maakt zich zorgen over de situatie aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. De afgelopen dagen is de discussie over het Amerikaanse immigratiebeleid opgelaaid.

Er is vooral beroering ontstaan over het lot van migrantenkinderen die aan de grens worden gescheiden van hun ouders.

Hartverscheurend

De regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen dat het kabinet de Amerikaanse ambassadeur op het matje roept. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Voordewind is het "hartverscheurend om het lot van kinderen te gebruiken om ouders af te schrikken de grens over te steken".

Zijn D66-collega Sjoerdsma vindt de situatie "de Verenigde Staten onwaardig".

Ook oppositiepartijen en de coalitiepartners VVD en CDA zijn kritisch, maar VVD en CDA steunen de oproep om de ambassadeur op het matje te roepen niet.

Bezoek aan Trump

Rutte zei dat het kabinet over de kwestie met de Amerikanen in contact staat, maar hij wilde niet zeggen hoe. "Ik denk dat we allemaal die beelden van dat huilende meisje hebben gezien, en ook de verhalen hebben gelezen. Dat is toch allemaal wel schrijnend."

Rutte brengt op 2 juli een bezoek aan president Trump.