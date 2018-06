Onderzoeksraad onderzoekt digitale veiligheid ziekenhuizen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een onderzoek ingesteld naar de digitale veiligheid van Nederlandse ziekenhuizen. Aanleiding hiervoor is de ict-storing in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, de storing bij het Radboudumc in Nijmegen en verschillende ransomware-aanvallen op ziekenhuizen in de afgelopen jaren.

Onderzocht wordt de invloed van dergelijke incidenten op de patiëntveiligheid. In het IJsselland Ziekenhuis en Radboudumc was het door de storingen bijvoorbeeld niet meer mogelijk om operaties uit te voeren en moest de spoedeisende hulp in beide ziekenhuizen tijdelijk sluiten.

De Onderzoeksraad wil weten in hoeverre ziekenhuizen en andere betrokken partijen verstoring, uitval en misbruik van ict proberen te voorkomen. Ook wordt nagegaan in hoeverre de ziekenhuizen zijn voorbereid op storingen of aanvallen.

Ransomware

In 2017 bleek uit een rondgang van de NOS al dat zeker vijftien Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar waren voor aanvallen met ransomware, waarbij hackers bestanden blokkeren, die ze pas weer ontgrendelen als het doelwit geld betaalt. In een ziekenhuis waren zelfs 75 computers geïnfecteerd. Om welk ziekenhuis het ging, is niet bekend.

Verwacht wordt dat het onderzoek medio volgend jaar klaar is.