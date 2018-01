Spoedeisende hulp Radboudumc urenlang dicht door computerstoring

De spoedeisende hulp van het Radboudumc in Nijmegen kon urenlang geen patiënten opnemen vanwege een computerstoring. De storing in het computernetwerk begon om 16.45 uur en was rond 22.00 uur weer voorbij.

De spoedeisende hulp werd aan het eind van de middag direct gesloten toen de storing optrad. Nieuwe patiënten moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen of traumacentra, schrijft Omroep Gelderland.

Meerdere systemen waren niet of minder goed te gebruiken. Zo werkte het elektronisch patiëntendossier niet en kon er geen gebruik worden gemaakt van de apotheek in het ziekenhuis. De zorg voor patiënten die al opgenomen waren was volgens het Radboudumc tijdens de storing gewaarborgd.

In het ergste scenario hield het ziekenhuis er rekening mee dat de storing pas morgenochtend verholpen zou zijn.