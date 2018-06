'Trumps Space Force is niets nieuws onder de zon'

Toestemming

Om de wens van Trump in vervulling te laten gaan, heeft hij nog wel toestemming nodig van het Congres. Dat is zeker geen gelopen race, omdat tegenstanders vrezen dat de ruimte langzaam wordt gemilitariseerd. Die angst lijkt niet ongegrond, aangezien de angst dat de VS "wordt ingehaald door China, Rusland en andere landen" een belangrijk argument is van Trump voor een ruimtemacht.

Op papier staan tegenstanders van een ruimteleger sterk: de VS tekende het Ruimteverdrag, de basis vormt van het internationale ruimterecht, in 1967. In het verdrag staat dat hemellichamen exclusief voor vreedzame doeleinden mogen worden gebruikt. Het verbiedt de ondertekenaars bovendien massavernietigingswapens in de ruimte te plaatsen en soevereiniteit op te eisen.

"De ruimte is in principe van iedereen", zegt Van der Lande. "Er zijn verdragen gesloten voor vreedzaam gebruik van de ruimte. Of iedereen zich daaraan houdt, is natuurlijk de vraag."