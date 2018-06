Twee jaar cel en jeugd-tbs geëist voor doden 14-jarige Savannah

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen de 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht de 14-jarige Savannah uit Bunschoten te hebben gedood.

Dat is de maximale straf die kan worden opgelegd in het jeugdstrafrecht aan de verdachte, die tijdens de dood van Savannah 16 jaar oud was.

Het lichaam van Savannah werd in juni vorig jaar in een sloot op een industrieterrein gevonden, nadat ze drie dagen vermist was geweest. Een dag na de vondst werd de verdachte jongen uit Den Bosch opgepakt. Savannah en hij hadden kort voor haar dood contact gehad via internet.

Moddersporen

Volgens het OM tonen camerabeelden, dna-sporen op een frisdankblikje en chatgesprekken dat de jongen op de dag van de verdwijning met Savannah nabij de plek was waar het lichaam later werd gevonden. De verdachte werd kort na de afspraak gefilmd toen hij wegfietste op de fiets van Savannah.

Op de trappers van de fiets en zijn kleding werden modder- en watersporen gevonden die volgens deskundigen afkomstig waren uit de sloot waarin het slachtoffer werd aangetroffen.

Bij het doorzoeken van de slaapkamer van de jongen troffen agenten spullen aan van het meisje. De doodsoorzaak van Savannah kon door experts niet met zekerheid worden vastgesteld, maar volgens het OM "kan het niet anders dan dat de verdachte verantwoordelijk is voor haar dood".

Het OM acht de jongen schuldig aan moord, omdat aan zijn internetgedrag voor de vermissing van Savannah al bleek dat hij van plan was het meisje iets aan te doen.

Romy

De jongen ontkent Savannah om het leven te hebben gebracht en heeft zich tijdens de zaak deels op zijn zwijgrecht beroepen. Gisteren, op de eerste zittingsdag, gaf hij volgens de persrechter geen openheid van zaken.

De zittingen vinden plaats achter gesloten deuren, omdat de verdachte minderjarig is. In januari liep de zaak nog vertraging op. De persoonlijkheid van de verdachte moest langer worden onderzocht en het OM wilde extra getuigen oproepen.

De dood van Savannah zorgde landelijk voor veel ophef, mede omdat in hetzelfde weekeinde een ander 14-jarig meisje - Romy uit Hoevelaken - na vermissing dood werd teruggevonden. In die zaak werd eind vorig jaar een 14-jarige jongen uit Lunteren veroordeeld tot jeugd-tbs en een jaar jeugddetentie.