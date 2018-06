Migratie zorgt voor hoofdbrekens bij president Macron

President Macron is recent onder vuur komen te liggen wegens zijn migratiebeleid. Parijs gaf aanvankelijk geen krimp toen de Aquarius ronddobberde op de Middellandse Zee met ruim 600 migranten aan boord. Dat kwam de regering op kritiek te staan vanuit de eigen partij, La République en Marche. "We moeten deze mensen opvangen, het gaat om mensenlevens'', zei Kamerlid Sonia Krimi van LREM.

Pas na die aanzwellende kritiek kwam Macron met een concessie: de bootvluchtelingen mogen asiel aanvragen in Frankrijk, maar de procedure daarvoor moet worden gestart in Spanje, waar ze aan land mochten.

Illegale kampen

Vorige maand kwam er al kritiek vanuit het stadsbestuur van Parijs. In de hoofdstad waren drie illegale kampen ontstaan met in totaal zo'n 3000 migranten in tentjes en krotten op trottoirs en onder viaducten. "De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en deze mensen onderdak bieden'', stelde burgemeester Anne Hidalgo.

Ook de nieuwe asielwet is omstreden. Veel hulporganisaties zijn vooral boos dat de regering kinderen opsluit in afwachting van hun uitzetting. Parijs is daarvoor al vaak op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.