Nederlanders opgepakt na dna-match op wapens in IS-appartement

De politie heeft gisteren drie mannen opgepakt van wie dna-sporen zijn gevonden op vuurwapens in een IS-schuilplaats in Frankrijk. Het gaat om een 26-jarige man uit Groningen, een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 53-jarige man die al in Zaanstad vastzat. Een vierde verdachte, een man uit Sassenheim, zit al in de cel voor een geweldsmisdrijf.

De Franse politie ontdekte twee dagen na de aanslagen in Brussel van 2016 een IS-appartement in de Parijse voorstad Argenteuil. Daar werden vijf kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften gevonden. De Franse autoriteiten zijn ervan overtuigd dat met de vondst van die spullen een aanslag is voorkomen.

Op de gevonden spullen in het appartement werd dna gevonden, dat een match gaf met de dna-profielen van de in Nederland aangehouden verdachten. Hun sporen zaten op de binnenkant van enkele vuurwapens en een achtergebleven sporttas.

Bij doorzoekingen van huizen van de verdachten in Groningen en Rotterdam, een hotelkamer in Schinnen en cellen in Zaanstad en Sassenheim nam het OM computers, telefoons en notities in beslag. In Groningen werd een shotgun en een pistool gevonden.

De aanhoudingen hebben een link met eerdere aanhoudingen van terreurverdachten, meldt het OM. De Franse politie arresteerde na de vondst van het IS-appartement in 2016 al de Franse jihadist Réda K, die het appartement huurde. Op Eerste Paasdag in 2016 werd in Rotterdam-West een tweede terreurverdachte gepakt, Anis B. In zijn appartement werd nog eens 45 kilo aan munitie gevonden, vooral patronen voor kalasjnikovs.

De twee zijn volgens de Franse justitie samen in Syrië geweest en namen deel aan de gewapende strijd van IS. B. zit inmiddels in Frankrijk vast. Ze moeten volgend jaar voor de rechter verschijnen. De mannen die nu zijn opgepakt, zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.