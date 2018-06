'Heel bijzonder' topstuk Caravaggio naar Centraal Museum Utrecht

Om het schilderij naar Utrecht te halen, kreeg Liesbeth Helmus hulp van anderen. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk schreef een brief over het religieuze belang en ook de Nederlandse ambassadeur in het Vaticaan hielp mee.

'Sjieke auto'

Het duurde al met al een jaar voor de toezegging binnen was. "Wat ik me nog heel goed herinner is dat we met die hele sjieke auto van de Nederlandse ambassadeur van Vaticaanstad langs de muren van het Vaticaan omhoog reden en dat we daarboven werden opgewacht door de conservator van het Vaticaan en de andere gasten. Dat was echt magic, heel bijzonder. Toen het jawoord kwam, zijn we allemaal naar buiten gegaan, hebben we een terras opgezocht, champagne besteld en toen hebben we erop gedronken."

Volgens Helmus is het echt heel bijzonder dat het Vaticaan het werk uitleent. "Het gaat eigenlijk nooit weg en is altijd in het Vaticaan te zien." Het zou haar niet verbazen als de paus persoonlijk toestemming heeft gegeven voor de bruikleen.

De tentoonstelling bevat ruim zestig bruiklenen, waarvan 46 nooit eerder in Nederland te zien waren. Van Caravaggio is naast zijn Graflegging ook de Mediterende Hieronymus uit het Monasterio de la Virgen de Montserrat te zien.

Paus

De kunstwerken zijn vanaf half december vier weken lang te zien in het Centraal Museum. Daarna gaat de tentoonstelling naar museum Alte Pinakothek in M√ľnchen.

De opening is op 15 december. De paus wordt overigens niet bij de opening verwacht. "Die heeft het al zo vaak gezien. Hij loopt waarschijnlijk 's avonds in zijn eentje in het Vaticaan rond om de boel op zijn gemak te bekijken", aldus Helmus.