Italiaanse minister wil Roma-telling en degenen zonder papieren uitzetten

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil registreren hoeveel Roma er in het land leven. Het is de bedoeling om Roma zonder geldige papieren uit te zetten. "Roma met een Italiaans staatsburgerschap moeten we helaas hier houden", zei hij op de tv-zender TeleLombardia.

Met de volkstelling wil Salvini naar eigen zeggen een beeld krijgen van de Roma-gemeenschap in het land. De telling mag van hem ook een "persoonsregistratie" of "momentopname" worden genoemd. "Ik heb het ministerie gevraagd om een dossier voor te bereiden over de 'Roma-kwestie' in Italië", zei hij.

Naar schatting wonen er tussen de 130.000 en 170.000 Roma in Italië. Ongeveer de helft zou Italiaans staatsburger zijn. Uit eerder onderzoek van het Pew Research Centre blijkt dat zo'n 86 procent van de Italianen negatief denkt over de Roma-gemeenschap. Veel Roma klagen ook dat ze in Italië het slachtoffer zijn van discriminatie.

'Afschuwelijke geschiedenis'

Salvini is de leider van de anti-immigratiepartij Lega en pleit al langer voor speciaal beleid voor Roma. Zo heeft zijn partij voorgesteld om het makkelijker te maken om kinderen van Roma uit huis te plaatsen als ze niet naar school gaan. Ook zei Salvini eerder dat hij Roma-kampen wil "platwalsen" en beschuldigde hij de groep ervan liever in de criminaliteit te zitten dan te werken.

Het voorstel om de Roma te gaan tellen veroorzaakte verontwaardiging in Italiaanse media. Dagblad La Repubblica schrijft dat Salvini een "shock" veroorzaakt met zijn plan. Hij reageerde daar via Twitter afwijzend op: "Hoezo? Ik denk ook aan de arme kinderen, die les krijgen in diefstal en wetteloosheid."