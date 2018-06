Frankrijk en Italië leggen migratieruzie bij

Het lijkt erop dat Frankrijk en Italië hun diplomatieke conflict hebben bijgelegd. De Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giuseppe Conte deden hun best eensgezindheid uit te stralen tijdens een treffen in Parijs.

De twee landen botsten stevig met elkaar voorafgaand aan het bezoek van Conte aan Parijs. Inzet was het gedoe rond het vluchtelingenschip Aquarius. Dat dobberde met meer dan zeshonderd migranten aan boord tussen Malta en Sicilië toen duidelijk werd dat beide landen het schip geen toegang wilden verlenen, terwijl veel mensen aan boord medische zorg nodig hadden.

Macron liet zich in scherpe bewoordingen uit over de weigering van Italië. Hij noemde de opstelling van het land "cynisch en onverantwoordelijk". Als de Aquarius voor de Franse kust had gelegen, was het volgens Macron welkom geweest. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Salvini, eiste excuses van Frankrijk. Zonder excuses geen topontmoeting, voegde hij daar nog aan toe.

De As van Bereidwilligen

Officiële excuses zijn niet gemaakt, maar de ontmoeting tussen Macron en Conte ging gewoon door. Na afloop waren de verklaringen opvallend harmonieus en noemden ze elkaar "mijn vriend". Macron zei te hopen dat Italië bereid is samen met Frankrijk, Spanje en Duitsland te werken aan een oplossing voor het migrantenprobleem en er niet voor zal kiezen zich aan te sluiten bij Europese landen die een anti-immigratiekoers willen varen.

Macron doelde daarmee op uitspraken van de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Die sprak eerder deze week van een As van Bereidwilligen, daarmee doelend op een mogelijk verbond tussen Berlijn, Wenen en Rome. Dat verbond zou dan een streng migrantenbeleid moeten voorstaan, maar het voorstel kwam hem op felle kritiek van Duitsland te staan.

"Ik hoed me voor het gebruik van de term as. Dat heeft onze geschiedenis nooit geluk gebracht", zei Macron na afloop van het treffen met Conte, verwijzend naar de as Rome-Berlijn, het verbond dat Mussolini en Hitler met elkaar sloten in de jaren dertig.