Ontvanger Willems-Orde: 'Ik ben niet dapper, ik deed gewoon mijn werk'

"Mijn eerste reactie was: wat is dit nu weer? En de tweede: dit is te veel eer voor mij." Roy de Ruiter kon het niet geloven toen hij te horen kreeg dat hij wordt voorgedragen voor de Militaire Willems-Orde, de belangrijkste Nederlandse dapperheidsonderscheiding.

De Ruiter vindt zichzelf niet dapper. "Voor mij zijn de mannen en vrouwen op de grond dapper, die elke keer weer de poort uit gingen. Dapper voor mij zijn de jongens en meiden in de veldhospitaals, die geregeld de meest afgrijselijke dingen te zien kregen. En dapper zijn de gewonden die thuis komen en ondanks alle tegenslagen zichzelf er mentaal en fysiek weer bovenop werken", zegt hij.

"Ik heb me in Afghanistan nooit bezig gehouden met dapperheid. Mijn enige taak was ervoor zorgen dat mannen en vrouwen weer veilig thuis kwamen. Daar heb ik me keihard voor ingezet, elke dag weer. Het interesseerde me niet of ik nou dapper bezig was of niet."