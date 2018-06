Googles investering in China is 'politiek signaal in tijd van handelsoorlog'

"Dit is een enorme ontwikkeling", is de eerste conclusie van Dirk Mulder, retaildeskundige bij ING. "JD.com is wereldberoemd in China, maar daarbuiten minder. Het bedrijf heeft wel altijd de wens gehad om in de EU en de VS te opereren. Het wordt nog wel interessant om te zien wat de Chinese censuur voor dit verhaal gaat betekenen."

'Dooi in relatie'

Dat China akkoord is gegaan met deze deal is een teken van een langzame dooi in de relatie tussen China en Google, concludeert Peter Ho, professor Chinese economie aan de TU Delft. "Die is lange tijd slecht geweest", zegt hij. "Aan verbetering van de relatie met Google werkt de Chinese overheid al een paar jaar, maar dat deze deal nu naar buiten komt is een signaal naar Trump."