'Nederlander vervangt opgepakte Audi-topman'

Duitse media melden dat een Nederlander de nieuwe interim-topman van Audi wordt. Het is de bedoeling dat Bram Schot voorlopig de taken waarneemt van de gearresteerde Rupert Stadler. Audi heeft nog niet op de berichten gereageerd.

De in Rotterdam geboren Schot (56) begon zijn loopbaan bij ABN Amro en stapte vervolgens over naar Daimler waar hij diverse hoge functies bekleedde bij onder meer Mercedes-Benz. In 2011 verhuisde hij naar Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Sinds vorig najaar zit hij in het bestuur van Audi, waar hij verantwoordelijk is voor verkoop en marketing.

De huidige Audi-topman Rupert Stadler werd vanochtend opgepakt en zit nog vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij gesjoemel met de uitstootwaarden van dieselauto's. Justitie heeft zijn arrestatie bevolen omdat wordt gevreesd dat Stadler met bewijsmateriaal knoeit of getuigen wil beïnvloeden.