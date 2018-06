'Verklaring van Melania over immigratiebeleid VS is heel veelzeggend'

"Het is opvallend dat Melania Trump zich heeft uitgesproken tegen het beleid van haar man", zegt Amerikadeskundige Victor Vlam. Hij reageert daarmee op het nieuws dat de first lady het weghalen van kinderen van illegalen bij hun ouders verafschuwt, iets dat nu wel gebeurt aan de grens van de VS en Mexico.

"First lady's hebben in principe een dienende rol. Ze steunen het beleid van hun man en hebben vooral als taak om hun man een soort menselijk gezicht te geven", zegt Vlam. "Het interessante aan Melania is dat ze nu al een aantal keer een eigen positie heeft ingenomen. Ze wordt meestal gezien als aanhangsel van Trump, een wat kille vrouw zonder eigen mening die alleen mooi hoeft te zijn, maar dat is onterecht. Ik denk dat ze later in de geschiedenisboeken zal worden beschreven als sterk en onafhankelijk."

Stormy Daniels

Zo heeft Melania de president nog nooit in het openbaar verdedigd. Ze heeft zich zelfs tegen de verdediging van haar man gekeerd in de affaire rond Stormy Daniels, de pornoactrice met wie Trump een verhouding zou hebben gehad.

Trumps advocaat Rudy Giuliani verklaarde dat Melania tegen hem had gezegd dat ze niet geloofde dat haar man een verhouding had gehad met Daniels. Daarop liet Melania haar woordvoerder een verklaring uitgeven waarin stond dat ze nooit tegen Giuliani had gezegd dat ze Trump geloofde.

"Daarmee liet ze duidelijk doorschemeren dat ze niet zeker is van de onschuld van haar man en viel ze hem publiekelijk af. Dit in tegenstelling tot Hillary Clinton, die tijdens de Monica Lewinsky-affaire op alle mogelijke manier probeerde haar man vrij te pleiten", aldus Vlam.