Pinkpop ontwaakt: 'Dit is niet te bevatten'

Op de drie campings van Pinkpop ontwaken deze ochtend veel mensen die zich nog totaal niet bewust zijn van het drama dat zich vlakbij heeft afgespeeld. Vanochtend vroeg reed een bestelbusje bij de ingang van camping B in op enkele Pinkpopgangers. Daarbij is een dode gevallen, drie mensen raakten zwaargewond. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een ongeval of dat het opzet was.

Sommige festivalgangers kregen vannacht al wel door dat er iets aan de hand was. "Ik hoorde enorm veel sirenes en dacht: 'Hier moet iets aan de hand zijn'", zegt Karlijn Houtermans tegen regionale omroep L1. "Toen ben ik gaan kijken en zag ik dat er een heftig ongeluk gebeurd was. Een beveiliger zei direct dat het heel heftig was." Ze zag mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. "Ze waren erg verdrietig."