'Ziek van de oude gezichten in de Turkse politiek'

Toch is de AKP nog verreweg de machtigste partij in Turkije, Iyi Parti moet het nog maar bewijzen. "Maar ze voeren daar alleen nog maar persoonlijke gevechten", zegt Bilenler. "Daar hebben vooral jongeren geen zin meer in." Hij is ervan overtuigd dat zijn generatie smacht naar een frisse wind in de politiek. "Jongeren willen rationele en slimme politiek. En rationele, slimme en opbouwende oplossingen."

Angst voor Erdogan

"De AKP is op het moment heel machtig", zegt Abdullatif Sener, een van de mede-oprichters van de partij. "Het is de macht die mensen beloont en mensen straft. Een macht die zijn eigen leefomgeving bedreigt, via sociale druk. Daarom is het verschrikkelijk moeilijk om eruit te stappen."

Sener ontmoeten we in de lounge van een hotel, in zijn eentje. Hij was jarenlang een invloedrijke speler in de top van de AKP. Inmiddels is hij een paria, iemand die door de partij is verstoten. Hij uitte zijn onvrede over de autoritaire lijn van president Erdogan, stapte uit de partij en werd daarna naar eigen zeggen kapot gemaakt.

"Ik wilde weer doceren aan de universiteit, maar uit angst voor Erdogan accepteerde de universiteit mij niet meer." Er is vier jaar cel geƫist tegen Sener, omdat hij de president zou hebben beledigd. "Het was pure politieke kritiek. Maar je mag je niet afkeren van de partij. Dan word je gestraft."

Sener praat nog veel met mensen in de AKP, zegt hij. "Als ze weten dat niemand het ziet." Mensen die dicht bij Erdogan staan zijn bang voor hem, meent Sener. "De bureaucraten die hij onder controle heeft, de politici die hij onder controle heeft: de mensen om hem heen zijn bang."

Het maakt de positie van Erdogan en de partij volgens Sener heel krachtig, maar is ook een zwakte. "De mensen zijn niet blij. Als ik kijk naar de rechters, die zijn niet blij. De bureaucratie en zijn kabinetsleden ook niet. Iedereen wil eigenlijk van hem af." Volgens Sener kan dat leiden tot een leegloop, als het tij keert. "Als ze voelen dat Erdogan kan verliezen, zullen de mensen om hem heen, de mensen die hij het meest vertrouwt, hem laten vallen."

Campagne op het plein

Onderweg maar het Kizilay-plein in het centrum van Ankara, waar deze weken campagne gevoerd mag worden, komt de echte politicus in Orhan Bilenler naar boven. "Voor een sterk Turkije, voor een sterk land, hebben we een sterke democratie nodig." Hij zocht dat bij de AKP, maar vond het niet, zegt hij. "Een sterke economie, mensenrechten en een gevoel van gerechtigheid."

Op het plein staan de standjes zij aan zij. De oude CHP, die het ook boven verwachting doet deze campagne, de islamisten van Saadet, de Koerdische HDP en Bilenlers partij Iyi Parti. En aan de overkant van de hoofdweg de witte touringcar met daarop metershoog het gezicht van president Erdogan.

Bekijk hieronder de televisiereportage die Lucas Waagmeester maakte over de oppositie: